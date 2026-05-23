Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) terminou com a prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo em Jacareí. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (22), durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Jardim Pitoresco.

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Segundo informações da corporação, os policiais realizavam rondas na região quando abordaram o suspeito. Durante a ação, os agentes localizaram um revólver calibre 38 da marca Taurus, com acabamento inoxidável e capacidade para seis munições.