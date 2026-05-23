O Manthiqueira venceu o Mauá por 4 a 2 na tarde deste sábado (23), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela sexta rodada da primeira fase do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Dado Oliveira, quebrou a invencibilidade do rival e chegou a 8 pontos, se mantendo em quarto lugar, dentro da zona de classificação entre seis participantes. E o time visitante continua com 11 pontos, em segundo lugar.
Na próxima rodada, o Mauá tem o confronto local contra o Mauaense no sábado (30), às 15h, no estádio Pedro Benedetti, na cidade da Grande São Paulo. No domingo (31), o Manthiqueira visita o União, às 10h, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes.
O jogo
No primeiro tempo, o Manthiqueira tomou as iniciativas do jogo e teve mais posse de bola. Porém, o Mauá, com mais qualidade técnica, tentava equilibrar as ações.
Contudo, a Laranja Mecânica aproveitou uma jogada em saia, que começou com levantamento após cobrança de falta. E a bola sobrou para Matheus, que recebeu na pequena área, livre e rolou no canto esquerdo: 1 a 0.
Em seguida, aos 20min, veio outra falta para o time da região, quase do mesmo lugar. Desta vez, o lateral Bruno bateu direto, de pé direito, e mandou uma bomba, no ângulo, fazendo 2 a 0.
O jogo parecia tranquilo, mas o Mauá descontou aos 28min. Após escanteio da esquerda, Matheusão subiu sozinho, de cabeça e mandou no canto esquerdo: 2 a 1. Mas, o placar ficou inalterado até o intervalo.
No segundo tempo, o Mauá começou melhor, já que precisava buscar o resultado. E o Manthiqueira tentava se defender e evitar a pressão dos visitantes.
De tanto tentar, o time da Grande São Paulo empatou aos 14min. Após cruzamento da direita, Matheusão marcou o segundo dele e o segundo de cabeça: 2 a 2.
Esse gol acordou a Laranja Mecânica, que fez o terceiro gol quatro minutos depois. Após jogada pela direita, Khevin avançou e rolou para Danilo Régio, livre, que tocou no canto direito: 3 a 2.
Assim, o Manthiqueira se animou, cresceu em campo e ampliou aos 36min. Após cobrança de escanteio da esquerda, o capitão Tom subiu sozinho na segunda trave e mandou para a rede: 4 a 2. Então, foi só administrar a vantagem e segurar a vitória.