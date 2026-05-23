O Manthiqueira venceu o Mauá por 4 a 2 na tarde deste sábado (23), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela sexta rodada da primeira fase do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Dado Oliveira, quebrou a invencibilidade do rival e chegou a 8 pontos, se mantendo em quarto lugar, dentro da zona de classificação entre seis participantes. E o time visitante continua com 11 pontos, em segundo lugar.