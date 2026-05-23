A família de Genésio de Sousa cobra a Justiça em Caçapava após o idoso de 81 anos morrer prensado por um carro contra um carrinho de reciclagem. O acidente ocorreu no Residencial Esperança, na noite de quinta-feira (21). O motorista de 61 anos foi liberado no local pela Polícia Militar, sem condução à delegacia e sem teste do bafômetro, situação que revoltou moradores e parentes da vítima.

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Genésio morreu horas depois de ser socorrido pelo Samu à Fusam. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro.