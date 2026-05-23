Uma mulher de aproximadamente 50 anos foi socorrida em estado grave após um afogamento registrado na manhã deste sábado (23), na Praia de Massaguaçu, no setor conhecido como “Igrejinha”, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.
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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a ocorrência aconteceu por volta das 10h. Durante deslocamento para patrulhamento preventivo na região, um guarda-vidas percebeu uma movimentação de banhistas retirando uma vítima do mar e foi imediatamente até o local para prestar atendimento.
Ao chegar à faixa de areia, os socorristas constataram que a mulher apresentava sinais compatíveis com afogamento grave. Antes da chegada das equipes especializadas, um civil que estava próximo iniciou os primeiros socorros e ajudou no resgate da vítima.
Na sequência, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) assumiram o atendimento, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na praia. A vítima foi levada para a IPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte de Caraguatatuba.
Parada cardiorrespiratória
Segundo o GBMar, durante o atendimento médico, a mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada pelas equipes de saúde. Após estabilização inicial, ela permaneceu entubada e foi preparada para transferência à Santa Casa da região, onde seguirá recebendo atendimento especializado.
O GBMar informou que o tempo de resposta da ocorrência foi de aproximadamente 12 minutos. A ação mobilizou equipes do GBMar e do Samu.
Em nota, a corporação destacou a importância do atendimento rápido nos primeiros minutos após o afogamento. “O rápido acionamento das equipes e o apoio prestado ainda nos primeiros instantes foram fundamentais para possibilitar o atendimento avançado à vítima e aumentar as chances de sobrevivência”, informou.