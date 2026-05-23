Uma mulher de aproximadamente 50 anos foi socorrida em estado grave após um afogamento registrado na manhã deste sábado (23), na Praia de Massaguaçu, no setor conhecido como “Igrejinha”, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a ocorrência aconteceu por volta das 10h. Durante deslocamento para patrulhamento preventivo na região, um guarda-vidas percebeu uma movimentação de banhistas retirando uma vítima do mar e foi imediatamente até o local para prestar atendimento.