Um acidente em Caçapava matou Genésio de Sousa, de 81 anos, após ele ser prensado contra um carrinho de reciclagem por um carro na rua Governador André Franco Montoro, no Residencial Esperança, na noite de quinta-feira (21), por volta das 19h50.

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O motorista, de 61 anos, não foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar nem submetido ao teste do bafômetro. O acidente gerou comoção entre moradores do bairro Esperança, onde Genésio era muito conhecido.