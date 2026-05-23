O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos iniciará a semana, na segunda-feira (25), ofertando 453 vagas de emprego em diversas áreas de atuação, entre oportunidades para profissionais com ou sem experiência.
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O destaque fica para a função de operador de teleatendimento, que concentra o maior número de vagas: ao todo, são 260 para telemarketing, sendo 30 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Também há um número significativo para auxiliar de limpeza (31), pintor de obras (30), atendente de lanchonete (20), atendente de lojas e mercados (12) e costureira (10).
A relação completa de vagas e funções está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui).
O PAT está localizado na Praça Afonso Pena, 175, no centro de São José dos Campos, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços são gratuitos para empresários e trabalhadores.
As vagas são publicadas diariamente no site da Prefeitura, a partir das 18h. Antes de se dirigir ao posto, os interessados devem consultar o site e verificar se possuem perfil para alguma das vagas anunciadas.
Em caso positivo, é preciso comparecer com a carteira de trabalho – digital ou física – e um documento de identificação. Se possível, levar também o currículo.