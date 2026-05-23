O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos iniciará a semana, na segunda-feira (25), ofertando 453 vagas de emprego em diversas áreas de atuação, entre oportunidades para profissionais com ou sem experiência.

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O destaque fica para a função de operador de teleatendimento, que concentra o maior número de vagas: ao todo, são 260 para telemarketing, sendo 30 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).