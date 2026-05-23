Uma mulher de 48 anos foi baleada no bairro Água Quente, em Taubaté, na noite de sexta-feira (22). O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em frente à residência quando uma motocicleta preta, com dois ocupantes, passou pelo local e efetuou disparos em sua direção. A mulher foi atingida na região da barriga.