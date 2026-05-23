23 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

Mulher fica ferida após ataque a tiros no Água Quente, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Polícia Civil de Taubaté investiga o caso
Polícia Civil de Taubaté investiga o caso

Uma mulher de 48 anos foi baleada no bairro Água Quente, em Taubaté, na noite de sexta-feira (22). O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em frente à residência quando uma motocicleta preta, com dois ocupantes, passou pelo local e efetuou disparos em sua direção. A mulher foi atingida na região da barriga.

Após os primeiros tiros, os suspeitos pararam em uma rotatória próxima e continuaram atirando contra a residência da vítima, causando danos também em dois imóveis vizinhos.

A vítima foi socorrida para a UPA e permanecia sob cuidados médicos até o registro da ocorrência. Foi constatada uma perfuração no lado esquerdo do corpo da mulher.

A perícia recolheu 12 cápsulas deflagradas e cinco fragmentos de munição calibre 9 milímetros no local do crime, que é investigado.

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