A Defesa Civil de Taubaté alerta a população para a previsão de chuvas intensas com ventos fortes neste final de semana. Os volumes de chuva podem chegar a 80 milímetros no estado.
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De acordo com a previsão meteorológica, a atuação de um cavado meteorológico e a passagem de um sistema de baixa pressão pela costa do estado de São Paulo aumentam o potencial para chuvas fortes neste sábado (23).
Os maiores volumes de chuva podem chegar a 80 milímetros. As rajadas de vento podem variar entre 60 e 70 km/h nos momentos de maior intensidade da chuva.
No domingo, a instabilidade continua, embora os volumes previstos de chuva tendam a ser inferiores. Em alguns momentos, as chuvas podem ocorrer na forma de pancadas isoladas, especialmente entre a madrugada e o período da manhã, devido à circulação marítima.
Orientações de segurança
Diante do alerta, a Defesa Civil de Taubaté orienta que a população redobre a atenção durante os períodos de chuva intensa, evite áreas de risco, não atravesse vias alagadas e busque abrigo seguro em caso de ventos fortes.
Moradores de áreas próximas a córregos, rios e encostas devem permanecer atentos a sinais como movimentação de solo, trincas, inclinação de árvores ou elevação do nível da água.
A Defesa Civil do município informou que mantém monitoramento permanente das condições meteorológicas e equipes de prontidão para atendimento de ocorrências.
"É importante que os munícipes fiquem atentos aos alertas enviados aos celulares, tanto por mensagens de alerta severo quanto por SMS com orientações preventivas", disse o órgão municipal.
Para receber os alertas da Defesa Civil via SMS, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.