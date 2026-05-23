A Defesa Civil de Taubaté alerta a população para a previsão de chuvas intensas com ventos fortes neste final de semana. Os volumes de chuva podem chegar a 80 milímetros no estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a previsão meteorológica, a atuação de um cavado meteorológico e a passagem de um sistema de baixa pressão pela costa do estado de São Paulo aumentam o potencial para chuvas fortes neste sábado (23).