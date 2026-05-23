Um homem de 23 anos foi encontrado morto ao lado de um carro queimado em uma estrada de terra em Roseira. O caso ocorreu na quinta-feira (21) e foi registrado como homicídio, pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após uma denúncia informar sobre um veículo incendiado e a presença de uma pessoa nas proximidades precisando de ajuda.
Os policiais encontraram um veículo queimado na avenida João Caltabiano, na região central da cidade. O carro aparentava ter sido incendiado há alguns dias. Durante a averiguação, também foram identificadas marcas de sangue no solo nas proximidades do automóvel.
A equipe também localizou o corpo de um homem, já sem sinais vitais. A vítima foi identificada como Rafael Rodrigues da Rocha, de 23 anos, que trabalhava como tatuador.
O médico do pronto-socorro de Roseira esteve no local e constatou a morte da vítima. A perícia técnica foi acionada e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá para exames necroscópico e toxicológico.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Roseira e será investigado pela Polícia Civil.