Um homem foi preso por tráfico de drogas na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na noite dessa sexta-feira (22). Ele é de nacionalidade espanhola.

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A Polícia Militar Rodoviária prendeu o suspeito durante operação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), na altura do km 80 da rodovia, no sentido sul, por volta das 21h15.