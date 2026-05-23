Um homem foi preso por tráfico de drogas na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na noite dessa sexta-feira (22). Ele é de nacionalidade espanhola.
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A Polícia Militar Rodoviária prendeu o suspeito durante operação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), na altura do km 80 da rodovia, no sentido sul, por volta das 21h15.
Ele dirigia um carro modelo Fiat Mobi. Durante vistoria ao veículo, os policiais encontraram uma caixa com oito pacotes de flor de maconha, totalizando 4,285 quilos da droga, avaliada em mais de R$ 380 mil.
O motorista afirmou à equipe policial que havia retirado os entorpecentes em São Paulo e faria a entrega no bairro Estufa 2, em Ubatuba, recebendo R$ 500 pelo transporte.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a Delegacia de Ubatuba. Além da droga, os policiais apreenderam dois celulares, R$ 465 em dinheiro e o veículo utilizado no transporte.