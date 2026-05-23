Morreu neste sábado (23), aos 86 anos, Áurea Ribeiro do Couto, irmã do jornalista, escritor e ex-presidente da Academia de Letras de Taubaté, Camões Ribeiro do Couto Filho, atualmente membro do conselho consultivo da instituição.
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“Comunico aos amigos e amigas da ATL o falecimento hoje de minha irmã Áurea Ribeiro do Couto. Meu coração está dilacerado por essa grande perda”, disse Camões Filho.
O corpo de Áurea está sendo velado no Memorial Sagrada Família, em Taubaté, desde 8h deste sábado. O enterro está previsto para as 16h, no Convento Santa Clara, na mesma cidade. A causa da morte não foi divulgada.
“Mulher extraordinária, que iluminou nossas vidas com seu amor, sua bondade e sua fé inabalável”, diz a família de Áurea, em postagem sobre seu falecimento.
“Seu amor permanecerá para sempre em nossos corações e em nossas melhores lembranças. Áurea teve uma vida de amor, fé e dedicação.”