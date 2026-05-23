23 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESPEDIDA

Adeus, Áurea: morre irmã de ex-presidente da Academia de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Áurea Ribeiro do Couto tinha 86 anos
Áurea Ribeiro do Couto tinha 86 anos

Morreu neste sábado (23), aos 86 anos, Áurea Ribeiro do Couto, irmã do jornalista, escritor e ex-presidente da Academia de Letras de Taubaté, Camões Ribeiro do Couto Filho, atualmente membro do conselho consultivo da instituição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Comunico aos amigos e amigas da ATL o falecimento hoje de minha irmã Áurea Ribeiro do Couto. Meu coração está dilacerado por essa grande perda”, disse Camões Filho.

O corpo de Áurea está sendo velado no Memorial Sagrada Família, em Taubaté, desde 8h deste sábado. O enterro está previsto para as 16h, no Convento Santa Clara, na mesma cidade. A causa da morte não foi divulgada.

“Mulher extraordinária, que iluminou nossas vidas com seu amor, sua bondade e sua fé inabalável”, diz a família de Áurea, em postagem sobre seu falecimento.

“Seu amor permanecerá para sempre em nossos corações e em nossas melhores lembranças. Áurea teve uma vida de amor, fé e dedicação.”

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários