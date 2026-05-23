Morreu neste sábado (23), aos 86 anos, Áurea Ribeiro do Couto, irmã do jornalista, escritor e ex-presidente da Academia de Letras de Taubaté, Camões Ribeiro do Couto Filho, atualmente membro do conselho consultivo da instituição.

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“Comunico aos amigos e amigas da ATL o falecimento hoje de minha irmã Áurea Ribeiro do Couto. Meu coração está dilacerado por essa grande perda”, disse Camões Filho.