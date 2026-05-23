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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Jovem fica ferida após colisão de carro contra muro em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma jovem de 21 anos ficou ferida após a colisão de um carro contra um muro em Campos do Jordão, na manhã deste sábado (23), às 6h.

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O acidente ocorreu na avenida Emílio Lang Júnior, no bairro Capivari, segundo o Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão.

No local, a equipe dos bombeiros constatou que um veículo havia colidido contra um muro.

A vítima apresentava contusão em membro inferior direito, além de dor no tórax e na região cervical. A mulher foi socorrida ao pronto-socorro municipal.

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