Uma jovem de 21 anos ficou ferida após a colisão de um carro contra um muro em Campos do Jordão, na manhã deste sábado (23), às 6h.

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O acidente ocorreu na avenida Emílio Lang Júnior, no bairro Capivari, segundo o Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão.