A Polícia Militar capturou dois procurados pela Justiça por homicídio durante ações realizadas pela Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim América, em Cruzeiro, na última quinta-feira (21).

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De acordo com a corporação, as prisões aconteceram em momentos distintos durante patrulhamento da Operação Saturação. Em uma das ações, os policiais abordaram uma mulher e, após consulta via Copom, foi constatado um mandado de prisão em aberto por homicídio.