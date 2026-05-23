A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que a faixa leste paulista, que compreende o Vale do Paraíba, amanheceu com sensação de frio, enquanto no restante do território a sensação foi de temperaturas amenas.
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Além disso, algumas áreas do interior tiveram episódios de chuva entre moderada e fraca intensidade.
Ao longo do dia, segundo a Defesa Civil, a maior parte do território paulista, devido à combinação do fluxo de umidade do norte do país e do oceano, terá condições para episódios de chuva persistente, o que poderá gerar acumulados significativos em alguns locais.
Destaca-se que em áreas pontuais há possibilidade de pancadas fortes de chuva acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de ventos.
Neste sábado (23), a chuva atinge a região da capital paulista. Chove fraco nesse início de manhã, informou a Defesa Civil, mas nas próximas horas, áreas de instabilidade que estão se formando no interior vão provocar mais chuva.
Alerta de perigo
Na sexta (22), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de perigo para o risco de chuva forte e ventos intensos no final de semana no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
A previsão é de temporais em diversas regiões paulistas entre sábado (23) e domingo (24), em decorrência da atuação de um sistema de baixa pressão na costa do estado.
Nas cidades das regionais da divisa com o Paraná e da faixa leste, as temperaturas máximas ficarão entre 15°C e 23°C. No restante dos municípios do território, ficarão, entre 25°C e 32°C.
Já Campos do Jordão foi a cidade que registrou a menor temperatura em todo o estado neste sábado, segundo a Defesa Civil.
A cidade da Serra da Mantiqueira registrou 11,4ºC, de acordo com medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). São Luiz do Paraitinga marcou 12,3°C e também foi uma das mais frias de São Paulo.