A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que a faixa leste paulista, que compreende o Vale do Paraíba, amanheceu com sensação de frio, enquanto no restante do território a sensação foi de temperaturas amenas.

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Além disso, algumas áreas do interior tiveram episódios de chuva entre moderada e fraca intensidade.