23 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TEMPERATURA

Com frio em Campos, região está em alerta de perigo para chuvas

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Região está em alerta de perigo para chuvas fortes neste final de semana
Região está em alerta de perigo para chuvas fortes neste final de semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que a faixa leste paulista, que compreende o Vale do Paraíba, amanheceu com sensação de frio, enquanto no restante do território a sensação foi de temperaturas amenas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além disso, algumas áreas do interior tiveram episódios de chuva entre moderada e fraca intensidade.

Ao longo do dia, segundo a Defesa Civil, a maior parte do território paulista, devido à combinação do fluxo de umidade do norte do país e do oceano, terá condições para episódios de chuva persistente, o que poderá gerar acumulados significativos em alguns locais.

Destaca-se que em áreas pontuais há possibilidade de pancadas fortes de chuva acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de ventos.

Neste sábado (23), a chuva atinge a região da capital paulista. Chove fraco nesse início de manhã, informou a Defesa Civil, mas nas próximas horas, áreas de instabilidade que estão se formando no interior vão provocar mais chuva.

Alerta de perigo

Na sexta (22), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de perigo para o risco de chuva forte e ventos intensos no final de semana no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

A previsão é de temporais em diversas regiões paulistas entre sábado (23) e domingo (24), em decorrência da atuação de um sistema de baixa pressão na costa do estado.

Nas cidades das regionais da divisa com o Paraná e da faixa leste, as temperaturas máximas ficarão entre 15°C e 23°C. No restante dos municípios do território, ficarão, entre 25°C e 32°C.

Já Campos do Jordão foi a cidade que registrou a menor temperatura em todo o estado neste sábado, segundo a Defesa Civil.

A cidade da Serra da Mantiqueira registrou 11,4ºC, de acordo com medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). São Luiz do Paraitinga marcou 12,3°C e também foi uma das mais frias de São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários