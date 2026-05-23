Na tarde de sexta-feira (22), por volta das 13h, equipe do GPT (Grupo de Patrulhamento Tático) da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou a prisão de dois homens pelo transporte irregular de anabolizantes e ampolas emagrecedoras.
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Durante fiscalização, foram localizados diversos produtos no interior do veículo abordado. Segundo a PRF, os produtos vinham do Paraguai.
Os suspeitos informaram que transportavam a mercadoria com destino à cidade de Vitória (ES). Um dos abordados declarou ainda que parte dos produtos teria sido adquirida para distribuição na localidade onde reside.
Diante dos fatos, os homens foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de São José dos Campos, onde a ocorrência foi apresentada para adoção das medidas legais cabíveis.