22 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LIGA NACIONAL

São José Futsal sofre empate com Tubarão e segue na lanterna

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Elvis Henrique/São José Futsal
São José Futsal sofre empate com Tubarão e segue na lanterna
São José Futsal sofre empate com Tubarão e segue na lanterna

O São José Futsal ficou no empate por 2 a 2 com o Tubarão Futsal na noite desta quinta-feira (22), pela 7ª rodada da Liga Nacional de Futsal. A equipe joseense chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate nos minutos finais da partida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O confronto foi realizado na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Taubaté e Fabinho marcaram para o time da casa, enquanto Bigode e Coxinha fizeram os gols da equipe catarinense. Com o resultado, o São José segue na lanterna, agora com 2 pontos, sem vencer na temporada.

O próximo compromisso da equipe joseense será pelo Campeonato Paulista, diante do Taubaté Futsal, na outra terça-feira (2), às 19h30, no ginásio do Altos de Santana.

O jogo

O São José começou pressionando e manteve o controle das ações durante o primeiro tempo. O Tubarão apostava em contra-ataques e encontrava dificuldades para superar a defesa joseense.

Após criar várias oportunidades, o time da casa abriu o placar ainda na primeira etapa. Gomes recebeu pela lateral e cruzou para Taubaté finalizar dentro da área e marcar o primeiro gol.

Na volta do intervalo, o São José manteve a intensidade ofensiva. Aos quatro minutos, João Pedro, do Tubarão, foi expulso após cometer falta em Dentinho. Com vantagem numérica, a equipe ampliou pouco depois, quando Biel cruzou para Fabinho completar para o gol.

O Tubarão reagiu rapidamente e diminuiu o placar com Bigode. A partida seguiu equilibrada até os minutos finais, quando os visitantes passaram a utilizar goleiro-linha.

A estratégia deu resultado a três minutos do fim. Coxinha aproveitou a jogada ofensiva e empatou a partida em 2 a 2.

Nos instantes finais, o São José também utilizou goleiro-linha em busca da vitória, mas não conseguiu marcar o terceiro gol.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários