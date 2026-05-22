O São José Futsal ficou no empate por 2 a 2 com o Tubarão Futsal na noite desta quinta-feira (22), pela 7ª rodada da Liga Nacional de Futsal. A equipe joseense chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate nos minutos finais da partida.

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O confronto foi realizado na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Taubaté e Fabinho marcaram para o time da casa, enquanto Bigode e Coxinha fizeram os gols da equipe catarinense. Com o resultado, o São José segue na lanterna, agora com 2 pontos, sem vencer na temporada.