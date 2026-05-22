O São José Futsal ficou no empate por 2 a 2 com o Tubarão Futsal na noite desta quinta-feira (22), pela 7ª rodada da Liga Nacional de Futsal. A equipe joseense chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate nos minutos finais da partida.
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O confronto foi realizado na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Taubaté e Fabinho marcaram para o time da casa, enquanto Bigode e Coxinha fizeram os gols da equipe catarinense. Com o resultado, o São José segue na lanterna, agora com 2 pontos, sem vencer na temporada.
O próximo compromisso da equipe joseense será pelo Campeonato Paulista, diante do Taubaté Futsal, na outra terça-feira (2), às 19h30, no ginásio do Altos de Santana.
O jogo
O São José começou pressionando e manteve o controle das ações durante o primeiro tempo. O Tubarão apostava em contra-ataques e encontrava dificuldades para superar a defesa joseense.
Após criar várias oportunidades, o time da casa abriu o placar ainda na primeira etapa. Gomes recebeu pela lateral e cruzou para Taubaté finalizar dentro da área e marcar o primeiro gol.
Na volta do intervalo, o São José manteve a intensidade ofensiva. Aos quatro minutos, João Pedro, do Tubarão, foi expulso após cometer falta em Dentinho. Com vantagem numérica, a equipe ampliou pouco depois, quando Biel cruzou para Fabinho completar para o gol.
O Tubarão reagiu rapidamente e diminuiu o placar com Bigode. A partida seguiu equilibrada até os minutos finais, quando os visitantes passaram a utilizar goleiro-linha.
A estratégia deu resultado a três minutos do fim. Coxinha aproveitou a jogada ofensiva e empatou a partida em 2 a 2.
Nos instantes finais, o São José também utilizou goleiro-linha em busca da vitória, mas não conseguiu marcar o terceiro gol.