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OPORTUNIDADE

Concurso: veja como concorrer a um salário de R$ 7.685

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Concurso: veja como concorrer a um salário de R$ 7.685
Concurso: veja como concorrer a um salário de R$ 7.685

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu um novo processo seletivo para contratação de professores do Ensino Médio Técnico com salários que podem chegar a R$ 7.685. As inscrições já estão abertas e seguem até 19 de junho, com vagas distribuídas em todas as regiões paulistas, incluindo cidades do Vale do Paraíba.

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A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) iniciou um novo processo seletivo simplificado voltado à contratação de professores para atuação no Ensino Médio Técnico a partir de 2027.

A seleção integra o plano de expansão do governo paulista, que pretende alcançar 300 mil estudantes matriculados no itinerário de formação técnico-profissional no próximo ano letivo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas), organizadora do certame.

Quem pode participar do concurso

O processo seletivo é aberto para diferentes perfis profissionais.

Podem participar candidatos com formação em: licenciatura; bacharelado; cursos tecnólogos; especializações técnicas; experiência profissional comprovada na área de atuação.

Segundo a Seduc-SP, o objetivo é ampliar o número de docentes qualificados para atender a expansão do ensino técnico estadual.

Salário pode chegar a R$ 7.685

Os aprovados poderão atuar em escolas de tempo parcial e integral espalhadas pelas 91 diretorias regionais de ensino do estado de São Paulo.

A remuneração varia conforme o modelo de jornada: R$ 5.565 para carga horária regular de 40 horas semanais; até R$ 7.685 para atuação no PEI (Programa de Ensino Integral), que exige dedicação exclusiva e inclui gratificação de R$ 2.120.

Como fazer a inscrição

As inscrições seguem abertas até o dia 19 de junho de 2026 no site oficial da FGV.

A taxa de participação é de R$ 60.

No momento do cadastro, o candidato poderá: escolher até três regionais de ensino; selecionar até dois eixos de prova; optar por diferentes áreas técnicas, desde que não haja conflito de horários.

O edital também prevê ações afirmativas para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Estrangeiros com residência legal no Brasil também podem participar da seleção.

Como será a prova

O processo seletivo será dividido em etapas: prova prática; prova objetiva; prova discursiva; avaliação de títulos.

A fase final levará em consideração formação acadêmica e experiência profissional comprovada.

Expansão do ensino técnico em SP

O novo concurso faz parte da estratégia do governo estadual para ampliar o ensino técnico integrado ao Ensino Médio.

A expectativa é aumentar significativamente o número de vagas e fortalecer áreas ligadas à formação profissional e tecnológica em todo o estado.

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