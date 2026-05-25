A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu um novo processo seletivo para contratação de professores do Ensino Médio Técnico com salários que podem chegar a R$ 7.685. As inscrições já estão abertas e seguem até 19 de junho, com vagas distribuídas em todas as regiões paulistas, incluindo cidades do Vale do Paraíba.

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A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) iniciou um novo processo seletivo simplificado voltado à contratação de professores para atuação no Ensino Médio Técnico a partir de 2027.