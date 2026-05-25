A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu um novo processo seletivo para contratação de professores do Ensino Médio Técnico com salários que podem chegar a R$ 7.685. As inscrições já estão abertas e seguem até 19 de junho, com vagas distribuídas em todas as regiões paulistas, incluindo cidades do Vale do Paraíba.
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A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) iniciou um novo processo seletivo simplificado voltado à contratação de professores para atuação no Ensino Médio Técnico a partir de 2027.
A seleção integra o plano de expansão do governo paulista, que pretende alcançar 300 mil estudantes matriculados no itinerário de formação técnico-profissional no próximo ano letivo.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas), organizadora do certame.
Quem pode participar do concurso
O processo seletivo é aberto para diferentes perfis profissionais.
Podem participar candidatos com formação em: licenciatura; bacharelado; cursos tecnólogos; especializações técnicas; experiência profissional comprovada na área de atuação.
Segundo a Seduc-SP, o objetivo é ampliar o número de docentes qualificados para atender a expansão do ensino técnico estadual.
Salário pode chegar a R$ 7.685
Os aprovados poderão atuar em escolas de tempo parcial e integral espalhadas pelas 91 diretorias regionais de ensino do estado de São Paulo.
A remuneração varia conforme o modelo de jornada: R$ 5.565 para carga horária regular de 40 horas semanais; até R$ 7.685 para atuação no PEI (Programa de Ensino Integral), que exige dedicação exclusiva e inclui gratificação de R$ 2.120.
Como fazer a inscrição
As inscrições seguem abertas até o dia 19 de junho de 2026 no site oficial da FGV.
A taxa de participação é de R$ 60.
No momento do cadastro, o candidato poderá: escolher até três regionais de ensino; selecionar até dois eixos de prova; optar por diferentes áreas técnicas, desde que não haja conflito de horários.
O edital também prevê ações afirmativas para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
Estrangeiros com residência legal no Brasil também podem participar da seleção.
Como será a prova
O processo seletivo será dividido em etapas: prova prática; prova objetiva; prova discursiva; avaliação de títulos.
A fase final levará em consideração formação acadêmica e experiência profissional comprovada.
Expansão do ensino técnico em SP
O novo concurso faz parte da estratégia do governo estadual para ampliar o ensino técnico integrado ao Ensino Médio.
A expectativa é aumentar significativamente o número de vagas e fortalecer áreas ligadas à formação profissional e tecnológica em todo o estado.