Um casal morreu após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete em uma rodovia do interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20. Os dois haviam se casado há cerca de 20 dias.
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O acidente aconteceu na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, na quinta-feira (21). Segundo o boletim de ocorrência, o carro em que o casal estava seguia no sentido Jacutinga, em Minas Gerais, quando o motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista e foi atingido lateralmente por uma caminhonete.
Paola estava no banco do passageiro e morreu no local. Mathias chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista da caminhonete sofreu ferimentos leves. Conforme a polícia, ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.
A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.
Nas redes sociais, amigos, familiares e empresas ligadas ao casal publicaram homenagens após a confirmação das mortes. O fotógrafo responsável pelo registro do casamento também lamentou o ocorrido.
De acordo com o Serviço Funerário Itapirense, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas para exames antes da liberação à família.