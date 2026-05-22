Um casal morreu após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete em uma rodovia do interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20. Os dois haviam se casado há cerca de 20 dias.

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O acidente aconteceu na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, na quinta-feira (21). Segundo o boletim de ocorrência, o carro em que o casal estava seguia no sentido Jacutinga, em Minas Gerais, quando o motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista e foi atingido lateralmente por uma caminhonete.