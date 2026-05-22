A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público com 200 vagas imediatas para o cargo de cadete, com salário inicial de R$ 5.460,65. As inscrições começam no dia 1º de junho e poderão ser feitas até 15 de julho de 2026 pelo site da Fundação Vunesp.
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O concurso chama atenção de candidatos do Vale do Paraíba e Litoral Norte porque todas as etapas das provas poderão ser realizadas em São José dos Campos, uma das cidades escolhidas como polo oficial do certame.
Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, uma das mais tradicionais instituições de formação policial do país.
Quem pode participar do concurso da PM
Para disputar uma das vagas, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos, ensino médio completo e atender aos critérios mínimos de altura exigidos pela corporação: 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens, ambos descalços.
O concurso é estadual, ou seja, a definição da cidade onde o policial irá atuar acontecerá após a conclusão do curso de formação, conforme a necessidade operacional da PM.
Inscrições e taxa
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp entre 1º de junho e 15 de julho de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 200.
O edital prevê isenção total para doadores regulares de sangue que comprovarem pelo menos três doações em um período de 12 meses.
Também haverá desconto de 50% para estudantes do ensino médio, curso pré-vestibular ou ensino superior que estejam desempregados ou possuam renda mensal inferior a dois salários mínimos.
Como serão as provas
As provas objetiva e dissertativa estão marcadas para o dia 16 de agosto de 2026 e acontecerão em 11 cidades paulistas, incluindo São José dos Campos.
A avaliação contará com 80 questões de múltipla escolha, além de redação dissertativa-argumentativa.
Os candidatos aprovados na fase escrita seguirão para os testes físicos, exames médicos, avaliação psicológica e investigação social.
Formação e carreira
O aprovado iniciará a formação na Academia do Barro Branco, em São Paulo, considerada referência nacional na preparação de oficiais da Polícia Militar.
Após a conclusão do curso, o profissional poderá atuar em diversas áreas da corporação, incluindo policiamento ostensivo, operações especiais, trânsito e comando administrativo.
O concurso terá validade inicial de três meses após a homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.