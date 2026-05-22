A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público com 200 vagas imediatas para o cargo de cadete, com salário inicial de R$ 5.460,65. As inscrições começam no dia 1º de junho e poderão ser feitas até 15 de julho de 2026 pelo site da Fundação Vunesp.

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O concurso chama atenção de candidatos do Vale do Paraíba e Litoral Norte porque todas as etapas das provas poderão ser realizadas em São José dos Campos, uma das cidades escolhidas como polo oficial do certame.