A empresária Henny Araújo, de 38 anos, foi encontrada morta dentro de casa na quinta-feira (21). Equipes do Samu foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

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O corpo foi localizado em uma residência no bairro Órfãs, em Ponta Grossa. Henny era proprietária de uma boutique conhecida na cidade.