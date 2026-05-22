A empresária Henny Araújo, de 38 anos, foi encontrada morta dentro de casa na quinta-feira (21). Equipes do Samu foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.
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O corpo foi localizado em uma residência no bairro Órfãs, em Ponta Grossa. Henny era proprietária de uma boutique conhecida na cidade.
Segundo familiares, a empresária enfrentava problemas de saúde nos últimos dias e havia recebido atendimento médico anteriormente. As condições de saúde e possíveis tratamentos não foram divulgados oficialmente.
Policiais militares estiveram no imóvel e registraram a ocorrência. Durante a perícia, materiais não detalhados foram encontrados na residência e recolhidos para análise.
Equipes da Polícia Científica também participaram dos trabalhos no local. A Polícia Civil aguarda os resultados de exames periciais e laboratoriais para determinar a causa da morte.
O corpo de Henny Araújo foi velado na Capela da Funerária Princesa e sepultado nesta sexta-feira (22), no Cemitério São Vicente de Paula.