22 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FÃ Nº 1

VEJA VÍDEO: No clima da Copa, jovem tatua nome de Neymar no rosto

Por Da Redação | Uberlândia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
No clima da Copa, jovem tatua nome de Neymar no rosto
No clima da Copa, jovem tatua nome de Neymar no rosto

A convocação de Neymar Jr. para a Copa do Mundo motivou um jovem torcedor a fazer uma homenagem permanente ao jogador. Allan Kennedy tatuou o nome do atacante no rosto e acabou viralizando nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Uberlândia. O jovem escolheu uma fonte cursiva para escrever o nome de Neymar em um dos lados do rosto.

A repercussão da tatuagem gerou debates nas redes sociais sobre admiração por jogadores de futebol e os limites das homenagens feitas por fãs.

As imagens da tatuagem passaram a circular em diferentes plataformas e chamaram atenção pela escolha do local da homenagem ao camisa 10 da Seleção Brasileira.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários