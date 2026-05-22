A convocação de Neymar Jr. para a Copa do Mundo motivou um jovem torcedor a fazer uma homenagem permanente ao jogador. Allan Kennedy tatuou o nome do atacante no rosto e acabou viralizando nas redes sociais.

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O caso aconteceu em Uberlândia. O jovem escolheu uma fonte cursiva para escrever o nome de Neymar em um dos lados do rosto.