A convocação de Neymar Jr. para a Copa do Mundo motivou um jovem torcedor a fazer uma homenagem permanente ao jogador. Allan Kennedy tatuou o nome do atacante no rosto e acabou viralizando nas redes sociais.
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O caso aconteceu em Uberlândia. O jovem escolheu uma fonte cursiva para escrever o nome de Neymar em um dos lados do rosto.
A repercussão da tatuagem gerou debates nas redes sociais sobre admiração por jogadores de futebol e os limites das homenagens feitas por fãs.
As imagens da tatuagem passaram a circular em diferentes plataformas e chamaram atenção pela escolha do local da homenagem ao camisa 10 da Seleção Brasileira.