A estudante de Nutrição Jhenyfer Camilly Alves dos Santos, de 22 anos, morreu após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro. Durante a colisão, a jovem teve um dos pés amputados. Dias depois, um membro foi encontrado às margens da rodovia e a família acredita que pertença à vítima.
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O acidente aconteceu no domingo (17), na BR-010, em Palmas. Jhenyfer e o marido seguiam de motocicleta no sentido Aparecida do Rio Negro quando foram atingidos por um carro, por volta das 6h.
O casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Geral de Palmas. A jovem não resistiu aos ferimentos após dar entrada na unidade.
Segundo familiares, Jhenyfer cursava Nutrição e trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos. A mãe da jovem afirmou que a filha planejava concluir a faculdade para ajudar a família.
O pé que pode ser da vítima foi encontrado na quarta-feira (20) por uma pessoa que fazia atividade física no trecho da rodovia. Conforme a Polícia Militar, o membro foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames periciais para identificação.
A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins ainda não divulgou o resultado da análise até a última atualização do caso.