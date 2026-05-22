A estudante de Nutrição Jhenyfer Camilly Alves dos Santos, de 22 anos, morreu após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro. Durante a colisão, a jovem teve um dos pés amputados. Dias depois, um membro foi encontrado às margens da rodovia e a família acredita que pertença à vítima.

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O acidente aconteceu no domingo (17), na BR-010, em Palmas. Jhenyfer e o marido seguiam de motocicleta no sentido Aparecida do Rio Negro quando foram atingidos por um carro, por volta das 6h.