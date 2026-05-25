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EDUCAÇÃO

Jacareí instala câmeras de monitoramento em creches

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Jacareí instala câmeras de monitoramento em creches
Jacareí instala câmeras de monitoramento em creches

A Prefeitura de Jacareí iniciou a instalação de câmeras de monitoramento em creches municipais da cidade. A medida é realizada por meio da Secretaria de Educação e segue a Lei 6.745/2025, que prevê o uso do sistema como ferramenta de prevenção à violência no ambiente escolar.

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Nesta primeira etapa, oito unidades de diferentes bairros receberão os equipamentos. As primeiras instalações começaram na Creche Campo Grande e, em seguida, o serviço será executado na Creche Antônia Blois, no bairro Cidade Salvador.

Segundo a prefeitura, a proposta é ampliar o sistema de monitoramento para todas as unidades da rede municipal de ensino de forma gradual.

As câmeras serão instaladas em áreas internas, como salas de aula e refeitórios, além de espaços externos com circulação de crianças. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

De acordo com a administração municipal, o objetivo da iniciativa é auxiliar na prevenção de conflitos e reforçar a segurança dentro das escolas.

A secretária de Educação, Ana Cristina Monteiro, afirmou que a medida busca ampliar a proteção das crianças e oferecer respaldo aos profissionais da educação.

As imagens registradas poderão ser acessadas mediante solicitação formal em casos de investigação policial ou processos administrativos e judiciais, conforme as regras previstas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

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