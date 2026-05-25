A Prefeitura de Jacareí iniciou a instalação de câmeras de monitoramento em creches municipais da cidade. A medida é realizada por meio da Secretaria de Educação e segue a Lei 6.745/2025, que prevê o uso do sistema como ferramenta de prevenção à violência no ambiente escolar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesta primeira etapa, oito unidades de diferentes bairros receberão os equipamentos. As primeiras instalações começaram na Creche Campo Grande e, em seguida, o serviço será executado na Creche Antônia Blois, no bairro Cidade Salvador.