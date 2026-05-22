A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste domingo (24) a 4ª edição do Conexão Juventude 2026. O evento acontece das 13h às 18h no Poliesportivo Eugênio de Melo, com atividades esportivas, culturais, serviços gratuitos e atrações para crianças e jovens.
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A programação inclui futebol, vôlei, basquete, skate, aulas de dança, apresentações de artes marciais, brinquedos infláveis e rua de lazer. Também haverá espaço para hip hop e caricatura.
Na área de tecnologia, o público poderá participar de atividades com realidade virtual, robótica e games no Espaço Tech Jovem.
O evento também contará com ações relacionadas ao Maio Laranja, campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Segundo a organização, serão realizadas orientações e atividades de conscientização, além da distribuição de balões para o público infantil.
Entre os serviços oferecidos estão corte de cabelo, atendimento de estética e a Loja Solidária, iniciativa do Fundo Social que disponibiliza roupas e calçados para doação.
Durante o evento, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. A atração musical da edição será a cantora Allycia Rodriguez. O Poliesportivo Eugênio de Melo fica na Rua Ambrósio Molina, 370. A entrada é gratuita.