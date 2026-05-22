A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste domingo (24) a 4ª edição do Conexão Juventude 2026. O evento acontece das 13h às 18h no Poliesportivo Eugênio de Melo, com atividades esportivas, culturais, serviços gratuitos e atrações para crianças e jovens.

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A programação inclui futebol, vôlei, basquete, skate, aulas de dança, apresentações de artes marciais, brinquedos infláveis e rua de lazer. Também haverá espaço para hip hop e caricatura.