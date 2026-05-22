A Justiça iniciou a fase de instrução do processo que apura a morte da soldado da Polícia Militar Gisele Cristina Coelho da Silva, assassinada com um tiro na cabeça em fevereiro deste ano. O coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto poderá ser levado a júri popular após a conclusão desta etapa.

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Nascido em Taubaté e residente em São José dos Campos, o oficial é réu por feminicídio e fraude processual. Ele é acusado de matar a esposa, de 32 anos, com um tiro na cabeça, em 18 de fevereiro de 2026, na capital paulista, e de alterar a cena do crime para simular suicídio.