A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta sexta-feira (22) a limpeza de um imóvel após denúncias feitas por moradores sobre mato alto, sujeira e acúmulo de objetos. A ação foi motivada por registros feitos na Central 156.

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O trabalho ocorreu no bairro Vila São Pedro e contou com a participação de equipes da Fiscalização de Posturas, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Apoio Social, Mobilidade Urbana e Manutenção da Cidade.