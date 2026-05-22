A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta sexta-feira (22) a limpeza de um imóvel após denúncias feitas por moradores sobre mato alto, sujeira e acúmulo de objetos. A ação foi motivada por registros feitos na Central 156.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O trabalho ocorreu no bairro Vila São Pedro e contou com a participação de equipes da Fiscalização de Posturas, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Apoio Social, Mobilidade Urbana e Manutenção da Cidade.
Segundo a prefeitura, o imóvel já havia sido autuado anteriormente e a entrada no local só foi autorizada após decisão judicial. A vegetação encobria a residência, que fica abaixo do nível da rua.
Após a limpeza e retirada do material acumulado, oito caminhões foram utilizados para transportar os resíduos até o aterro sanitário.
O proprietário do imóvel foi atendido pela equipe de Apoio Social e encaminhado para um abrigo municipal. Por questões de segurança, a Defesa Civil interditou o imóvel.
Um morador da região informou que ajudava o idoso responsável pela casa em algumas manutenções, mas disse que o auxílio não ocorria de forma contínua.
De acordo com a prefeitura, esta foi a sexta ação de limpeza de imóveis realizada neste ano. Novas operações estão previstas para as próximas semanas.
A administração municipal orienta que denúncias de situações semelhantes podem ser feitas pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.