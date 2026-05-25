A Urbam (Urbanizadora Municipal) apresentou na última terça-feira (19) uma proposta de reajuste salarial e aumento no vale-alimentação dos funcionários. A medida integra o processo de negociação conduzido no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15).

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A proposta prevê reposição salarial com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). De acordo com a estimativa acumulada até abril de 2026, o reajuste nos salários seria de 4,10%.