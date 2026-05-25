A Urbam (Urbanizadora Municipal) apresentou na última terça-feira (19) uma proposta de reajuste salarial e aumento no vale-alimentação dos funcionários. A medida integra o processo de negociação conduzido no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15).
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A proposta prevê reposição salarial com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). De acordo com a estimativa acumulada até abril de 2026, o reajuste nos salários seria de 4,10%.
O projeto também prevê aumento de 9,64% no vale-alimentação, elevando o benefício para o valor mínimo de R$ 30,37. Os índices finais ainda dependem da divulgação oficial do INPC de maio, prevista para junho.
Segundo a Urbam, os percentuais foram definidos após estudos técnicos e financeiros realizados pela empresa. A companhia informou que busca manter o equilíbrio financeiro e a continuidade dos serviços prestados à população de São José dos Campos.
A empresa afirmou ainda que vem seguindo os prazos e determinações estabelecidos pela Justiça durante o andamento do processo no TRT-15.
Uma nova audiência entre as partes está marcada para o dia 9 de junho, em Campinas, quando as negociações terão continuidade.
A Urbam destacou que os serviços executados pela companhia incluem limpeza urbana, coleta e destinação de resíduos e manutenção urbana no município.
Recusa
No entanto, os trabalhadores da Urbam rejeitaram as propostas da empresa e decidiram manter o estado de greve até 9 de junho, quando haverá uma nova audiência de conciliação no TRT.
Em assembleia na manhã desta quinta-feira (21), às 7h, a categoria rejeitou, por unanimidade, as propostas feitas pela empresa após o movimento grevista no último mês. A paralisação da categoria foi iniciada em 13 de abril e suspensa após 10 dias, fruto de audiência no TRT.