A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (23) mais uma edição da Operação Casa Limpa na região leste da cidade. A ação acontece das 7h às 12h e tem como objetivo recolher materiais que possam acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

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Os caminhões irão passar pelos bairros Cajuru, Jardim Mariana 1 e 2, Campos de São José e Setville. A orientação é para que os moradores deixem os objetos em frente às residências antes do início da coleta.