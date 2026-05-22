A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (23) mais uma edição da Operação Casa Limpa na região leste da cidade. A ação acontece das 7h às 12h e tem como objetivo recolher materiais que possam acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti.
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Os caminhões irão passar pelos bairros Cajuru, Jardim Mariana 1 e 2, Campos de São José e Setville. A orientação é para que os moradores deixem os objetos em frente às residências antes do início da coleta.
Serão recolhidos itens como pneus, garrafas, baldes, tambores, lonas, vasos sanitários, potes e piscinas desmontáveis. Já móveis, restos de construção e madeiras devem ser descartados nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).
Segundo a prefeitura, mais de 12 toneladas de materiais já foram recolhidas nas 18 edições da operação realizadas neste ano.
O município também iniciou neste mês a segunda ADL (Avaliação de Densidade Larvária) de 2026. A análise dos dados permite direcionar ações de combate à dengue conforme a situação de cada região.
Desde abril, a nebulização costal passou a ocorrer no período da tarde, entre 14h e 20h30. A mudança busca facilitar o acesso das equipes às residências.
Além da Operação Casa Limpa, a prefeitura utiliza ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets pelos Agentes de Combate às Endemias nas ações de enfrentamento à doença.
A orientação é para que os moradores mantenham cuidados dentro das residências, evitando água parada em recipientes e mantendo caixas-d’água fechadas. A prefeitura também pede que os agentes sejam recebidos para vistoria dos imóveis.
Os profissionais atuam uniformizados e com crachá de identificação. As informações também podem ser consultadas online por meio do nome ou matrícula do agente.
Em caso de dúvidas ou denúncia de possíveis focos do mosquito, a população pode entrar em contato com a Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.