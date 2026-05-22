A Secretaria de Saúde de Taubaté realiza neste sábado (23) uma ação de busca ativa para vacinar crianças de 10 a 14 anos contra a dengue. O atendimento será feito das 8h às 16h.

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A iniciativa será conduzida por equipes da Atenção Primária à Saúde e das unidades de ESF (Estratégia Saúde da Família) dos bairros Ana Rosa e Residencial Estoril. Os agentes irão percorrer as ruas dos bairros para aplicar a vacina nas residências.