A Secretaria de Saúde de Taubaté realiza neste sábado (23) uma ação de busca ativa para vacinar crianças de 10 a 14 anos contra a dengue. O atendimento será feito das 8h às 16h.
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A iniciativa será conduzida por equipes da Atenção Primária à Saúde e das unidades de ESF (Estratégia Saúde da Família) dos bairros Ana Rosa e Residencial Estoril. Os agentes irão percorrer as ruas dos bairros para aplicar a vacina nas residências.
Segundo a prefeitura, a vacinação será destinada apenas ao público definido pelo Ministério da Saúde, sem exceções. A previsão é imunizar mais de 100 crianças com a primeira dose do imunizante. A segunda aplicação deve ser feita três meses após a primeira.
Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento com foto da criança ou adolescente.
Além da vacinação, agentes do CAS (Controle de Animais Sinantrópicos) realizaram ações de nebulização nos bairros atendidos. O objetivo é eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.