Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (22), em Caraguatatuba, suspeitos de participação em um roubo contra um motorista de aplicativo. As prisões foram realizadas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Sede do município, após investigação sobre o crime.

Os presos são dois homens, de 27 e 19 anos. Segundo a Polícia Civil, o roubo aconteceu no fim do ano passado, quando a vítima recebeu uma solicitação de corrida pelo aplicativo 99 em nome de uma mulher chamada “Márcia”.

Como foi a abordagem dos criminosos

Ao chegar ao ponto de embarque indicado, o motorista não encontrou a passageira. Em seguida, foi orientado pelo chat do aplicativo a seguir alguns metros pela via, nas proximidades de um bar no bairro Barranco Alto. De acordo com a investigação, o pedido era uma armadilha.