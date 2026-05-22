Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (22), em Caraguatatuba, suspeitos de participação em um roubo contra um motorista de aplicativo. As prisões foram realizadas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Sede do município, após investigação sobre o crime.
Os presos são dois homens, de 27 e 19 anos. Segundo a Polícia Civil, o roubo aconteceu no fim do ano passado, quando a vítima recebeu uma solicitação de corrida pelo aplicativo 99 em nome de uma mulher chamada “Márcia”.
Como foi a abordagem dos criminosos
Ao chegar ao ponto de embarque indicado, o motorista não encontrou a passageira. Em seguida, foi orientado pelo chat do aplicativo a seguir alguns metros pela via, nas proximidades de um bar no bairro Barranco Alto. De acordo com a investigação, o pedido era uma armadilha.
No local indicado, o motorista foi surpreendido por quatro criminosos, sendo dois maiores de idade e dois adolescentes. O grupo entrou no veículo e anunciou o assalto, fazendo menção ao uso de arma de fogo.
Criminosos exigiram aplicativo de banco
Ainda segundo a polícia, os criminosos exigiram que a vítima desbloqueasse o celular e acessasse o aplicativo bancário. Eles também determinaram que o motorista entrasse no porta-malas do carro. Em um momento de distração dos assaltantes, a vítima conseguiu reagir, empurrou um dos envolvidos e fugiu a pé, buscando abrigo em uma UPA próxima.
O grupo fugiu levando o veículo da vítima, um Hyundai HB20 prata. Conforme a investigação, ainda na mesma noite, os mesmos envolvidos teriam usado o carro para arrombar uma loja de roupas nas proximidades e furtar diversas peças.
Polícia identificou dois suspeitos
Com o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou os dois suspeitos maiores de idade e obteve mandados de prisão e de busca e apreensão. Um deles foi localizado no bairro Perequê Mirim, onde os policiais também apreenderam um celular considerado importante para a investigação. O outro foi preso no bairro Travessão.
Os dois foram levados à Delegacia de Caraguatatuba e devem responder por roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, além de corrupção de menores.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a participação de outros envolvidos no crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.