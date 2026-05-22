22 de maio de 2026
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CONFRONTO

Uanderson, suspeito de atirar em caixão, é morto pela PM

Por Da Redação | Dias D’Ávila (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Uanderson, 17 anos
Uanderson, 17 anos

Um dos suspeitos de participar do ataque a tiros contra um caixão durante um sepultamento morreu após trocar tiros com policiais militares na noite desta quinta-feira (21). O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Uma metralhadora 9mm, munições e porções de droga foram apreendidas na ação.

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O confronto aconteceu em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, horas depois da invasão ao Cemitério Municipal da cidade. Segundo a Polícia Militar, equipes da Rondesp RMS localizaram o suspeito por volta das 20h e houve troca de tiros.

O homem baleado foi encaminhado para a UPA Lucas Evangelista, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde. Com ele, os policiais encontraram uma metralhadora calibre 9mm, quatro munições e três trouxas de substância semelhante à cocaína.

O ataque no cemitério ocorreu durante o enterro do adolescente Uanderson Nascimento Lima, de 17 anos. Criminosos armados invadiram o local e efetuaram disparos contra o caixão, causando correria entre familiares e pessoas que acompanhavam o sepultamento.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Dias D’Ávila. Até o momento, nenhum outro envolvido foi preso.

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