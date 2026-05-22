A Polícia Civil apreendeu três máquinas caça-níqueis durante uma operação contra a exploração ilegal de jogos de azar em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação, chamada “Tolerância Zero”, foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais, da Delegacia de Polícia do município.

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Segundo a Polícia Civil, a operação foi deflagrada após denúncias anônimas apontarem que estabelecimentos comerciais da cidade estariam sendo usados para a prática clandestina de jogos de azar.