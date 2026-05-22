A Polícia Civil apreendeu três máquinas caça-níqueis durante uma operação contra a exploração ilegal de jogos de azar em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação, chamada “Tolerância Zero”, foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais, da Delegacia de Polícia do município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Civil, a operação foi deflagrada após denúncias anônimas apontarem que estabelecimentos comerciais da cidade estariam sendo usados para a prática clandestina de jogos de azar.
Durante as diligências, os policiais fizeram fiscalizações em endereços previamente identificados e encontraram máquinas caça-níqueis escondidas e em funcionamento dentro dos comércios. Em um dos locais, conforme a corporação, um apostador utilizava o equipamento no momento da abordagem.
Ao todo, três máquinas foram apreendidas, além de dinheiro e objetos relacionados à atividade ilegal. O material foi encaminhado para análise pericial.
Dois responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos à delegacia, onde foram elaborados termos circunstanciados por exploração de jogos de azar, contravenção penal prevista na Lei de Contravenções Penais.
A operação contou com três viaturas, cinco policiais civis, um perito e um fotógrafo técnico-pericial. De acordo com a Polícia Civil, novas ações devem continuar sendo realizadas no município para combater práticas ilegais e reforçar a fiscalização em pontos suspeitos.