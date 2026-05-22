Um homem de 20 anos morreu após avançar contra policiais militares armado com uma faca, na manhã desta sexta-feira (22), em Taubaté.
Minutos antes, segundo a Polícia Civil, ele teria invadido uma casa no bairro Santa Tereza, tentado estuprar uma mulher e a agredido brutalmente dentro do próprio quarto. A vítima foi socorrida e permaneceu internada.
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O caso foi registrado pela Polícia Civil como estupro tentado, homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e legítima defesa. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica no bairro Santa Tereza.
Por envolver violência sexual, a identidade da vítima será preservada. O suspeito foi identificado no boletim de ocorrência como Peterson de Toledo Floriano, de 20 anos.
Mulher gritou por socorro, diz boletim
Segundo o BO, policiais militares foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência tratada como violência doméstica na Rua Januário Moreira de Toledo.
Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por vizinhos de que a moradora havia gritado por socorro durante a invasão da residência.
Ainda conforme os relatos colhidos pela polícia, testemunhas viram a vítima com múltiplas lesões na região do rosto logo após as agressões.
A investigação aponta que o suspeito, aparentemente sob efeito de álcool e drogas, teria invadido a casa da mulher e a constrangido dentro do quarto com o objetivo de praticar atos sexuais mediante violência.
O boletim afirma que, ao reagir e pedir ajuda, a vítima foi novamente agredida pelo homem, que fugiu em seguida para a própria residência.
Vítima segue internada em Taubaté
A mulher foi socorrida por familiares e vizinhos e levada à UPA Cecap. Segundo a Polícia Civil, ela permaneceu internada devido às lesões sofridas na cabeça e na face.
A apuração deve reunir laudos médicos, perícia técnica e depoimentos para esclarecer completamente a dinâmica da tentativa de estupro e das agressões.
Suspeito avançou contra policiais com faca
Depois de colherem as primeiras informações, policiais militares seguiram até a residência do suspeito. Segundo o BO, Peterson recebeu os agentes armado com uma faca e avançou contra a equipe policial para tentar agredi-los e fugir.
Nesse momento, um dos PMs efetuou disparos para proteger a própria integridade física e a do colega. O suspeito chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas morreu após dar entrada na unidade.
Polícia aponta legítima defesa
No despacho da ocorrência, a autoridade policial afirmou que os elementos iniciais indicam legítima defesa por parte do policial militar. O delegado registrou que o agente teria reagido a uma agressão injusta e iminente praticada pelo suspeito armado.
Por isso, não houve prisão em flagrante do policial envolvido na ocorrência. A pistola Glock calibre .40 utilizada pelo PM foi apreendida para perícia. O celular do suspeito também foi recolhido pelos investigadores.
Investigação continua
Apesar da morte do suspeito extinguir eventual punição criminal contra ele, a Polícia Civil informou que a investigação prosseguirá para consolidar laudos, perícias e oitivas. Equipes da Polícia Científica realizaram exames no local, acompanhadas por investigadores e pelo delegado responsável pelo caso.
O procedimento inclui ainda auto de recognição visuográfica, utilizado para reconstruir tecnicamente a dinâmica inicial da ocorrência.