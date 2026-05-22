Um homem de 20 anos morreu após avançar contra policiais militares armado com uma faca, na manhã desta sexta-feira (22), em Taubaté.

Minutos antes, segundo a Polícia Civil, ele teria invadido uma casa no bairro Santa Tereza, tentado estuprar uma mulher e a agredido brutalmente dentro do próprio quarto. A vítima foi socorrida e permaneceu internada.

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