22 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
SERVIÇO

Adeus, Ricardo, 86 anos, em SJC; confira obituário do dia

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
RICARDO MOLLENHAUER NETTO
Idade: 86
Data de falecimento: 22/05/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 23/05/2026 14:00

CRISTINA MARIA SBRAGIA MATSUI
Idade: 58
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: CREMATORIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREI/SP
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 23/05/2026 13:00

HERMINIA MARCONDES CABRAL
Idade: 95
Data de falecimento: 22/05/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 22/05/2026 das 21:00 às 10:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/05/2026 10:00

ROSILENE DE ALMEIDA
Idade: 54
Data de falecimento: 22/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/05/2026 08:30

LUCIENE CRISTINA PINTO DA SILVA
Idade: 63
Data de falecimento: 22/05/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 22/05/2026 18:00

EDMUNDO MARTINS VIEIRA
Idade: 72
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 22/05/2026 16:30

JOCILENE MOREIRA MARQUES DA SILVA
Idade: 47
Data de falecimento: 22/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 22/05/2026 16:30

MARGARETH CARNEIRO MACHADO
Idade: 67
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEM JARDIM DA PAZ/PQ STO ANTONIO/JACAREI/SP- 22/05/2026 16:00

PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE
Idade: 70
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 22/05/2026 16:00

MAURO LUIZ FERREIRA
Idade: 63
Data de falecimento: 22/05/2026
Velório: Igreja Cristã Evangélica - Jardim Vale Sol
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/05/2026 15:30

MARIA LUCIA DIAS DA SILVA
Idade: 76
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 22/05/2026 14:00

ANA KUSMINSKI DE OLIVEIRA
Idade: 78
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/05/2026 14:00

REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO
Idade: 62
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/05/2026 13:30

OLGA DA SILVA TOLEDO
Idade: 85
Data de falecimento: 22/05/2026
Velório: URBAM SALA 3 - 22/05/2026 das 06:00 às 13:00
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 22/05/2026 13:00

MARIA LUCIA GOMES DA CRUZ
Idade: 81
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP- 22/05/2026 11:00

CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS
Idade: 49
Data de falecimento: 21/05/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 22/05/2026 10:00

