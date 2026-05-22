Um servidor da Prefeitura de Taubaté é alvo de investigação da Polícia Civil por suspeita de cobrar propina para facilitar a emissão de alvarás comerciais na cidade.

Nesta sexta-feira (22), agentes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do funcionário, em uma apuração que investiga os crimes de corrupção passiva e associação criminosa.

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