Uma motociclista ficou ferida em um acidente envolvendo uma moto, dois carros e um caminhão nesta sexta-feira (22), no bairro Vila Menino Jesus, em Caçapava.

Segundo informações preliminares, a condutora de um dos veículos teria se distraído ao volante e estaria utilizando o celular no momento da colisão. A dinâmica ainda deverá ser apurada pelas autoridades.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à motociclista ainda no local. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.