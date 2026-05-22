Uma motociclista ficou ferida em um acidente envolvendo uma moto, dois carros e um caminhão nesta sexta-feira (22), no bairro Vila Menino Jesus, em Caçapava.
Segundo informações preliminares, a condutora de um dos veículos teria se distraído ao volante e estaria utilizando o celular no momento da colisão. A dinâmica ainda deverá ser apurada pelas autoridades.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à motociclista ainda no local. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
Por conta do acidente e da remoção dos veículos envolvidos, o trânsito na região ficou parcialmente complicado durante o atendimento da ocorrência.
O caso será investigado pelas autoridades competentes.