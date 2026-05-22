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ACIDENTE

Motorista perde controle, bate em muro e cai em escola na região

Por Leandro Vaz | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente em Ilhabela
Acidente em Ilhabela

Um motorista perdeu o controle do veículo, atingiu um muro e caiu dentro do PEEI da Barra Velha, em Ilhabela, na tarde desta sexta-feira (22).

O acidente aconteceu nas proximidades de uma igreja e de um playground da Prefeitura. Apesar do susto, nenhuma criança estava brincando no local no momento da colisão.

Segundo informações apuradas no local, há suspeita de que o condutor tenha ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito foram acionadas para atender a ocorrência.

Não há informações sobre feridos. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

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