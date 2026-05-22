Um motorista perdeu o controle do veículo, atingiu um muro e caiu dentro do PEEI da Barra Velha, em Ilhabela, na tarde desta sexta-feira (22).

O acidente aconteceu nas proximidades de uma igreja e de um playground da Prefeitura. Apesar do susto, nenhuma criança estava brincando no local no momento da colisão.

Segundo informações apuradas no local, há suspeita de que o condutor tenha ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito foram acionadas para atender a ocorrência.