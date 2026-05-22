A UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Vila Nair, na região sul da cidade, passou por requalificação completa e foi entregue à comunidade no mês de maio.

Quem chega na UBS já sente a diferença: fachada e sinalização interna renovadas, pintura e readequação da recepção, que agora conta com um balcão mais acessível. Todos os ambientes estão climatizados e as salas de vacina e coleta foram ampliadas.

Entre os principais destaques, está a implantação da Sala eMulti, onde equipes de diferentes áreas atuam de forma integrada no cuidado à população, reduzindo as filas de espera por tratamentos.

A farmácia passou a atender voltada para a frente da unidade, otimizando o fluxo interno e a entrega de remédios e insumos. Para garantir mais conforto em dias de sol ou chuva, foi realizada uma cobertura frontal com telhas termoacústicas.

Atualmente, são mais de 8 mil usuários cadastrados na unidade, que é referência para a Vila Nair, Vila São Bento, Vila Nova Conceição, Jardim Aeroporto, Vila Letônia e adjacências.

A revitalização da UBS Resolve Vila Nair integra um conjunto de investimentos na rede municipal de saúde, que começaram pelas unidades Colonial e Centro I em 2025.