25 de maio de 2026
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AGENDA OFICIAL

Lula é esperado para entrega de ambulâncias no Litoral Norte

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Ricardo Stuckert/PR
Lula em cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu
Lula em cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu

Solenidade de entrega de ambulâncias e equipamentos da saúde no Litoral Norte, por parte do Ministério da Saúde, pode contar com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve concorrer à reeleição na eleição de outubro.

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Membros do PT ouvidos por OVALE confirmaram a agenda no dia 29 de maio, em Caraguatatuba, e também a expectativa de contar com Lula ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Segundo petistas, a solenidade marcará o lançamento da Carreta da Mulher, do programa ‘Agora Tem Especialistas’, do Ministério da Saúde.

Está prevista a entrega da renovação da frota de ambulâncias do Samu para São Sebastião, unidade odontológica para São Sebastião e Caraguatatuba e micro-ônibus para Ubatuba. A previsão é que a agenda ocorra na parte da manhã.

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