Solenidade de entrega de ambulâncias e equipamentos da saúde no Litoral Norte, por parte do Ministério da Saúde, pode contar com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve concorrer à reeleição na eleição de outubro.

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Membros do PT ouvidos por OVALE confirmaram a agenda no dia 29 de maio, em Caraguatatuba, e também a expectativa de contar com Lula ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.