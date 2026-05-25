Solenidade de entrega de ambulâncias e equipamentos da saúde no Litoral Norte, por parte do Ministério da Saúde, pode contar com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve concorrer à reeleição na eleição de outubro.
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Membros do PT ouvidos por OVALE confirmaram a agenda no dia 29 de maio, em Caraguatatuba, e também a expectativa de contar com Lula ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Segundo petistas, a solenidade marcará o lançamento da Carreta da Mulher, do programa ‘Agora Tem Especialistas’, do Ministério da Saúde.
Está prevista a entrega da renovação da frota de ambulâncias do Samu para São Sebastião, unidade odontológica para São Sebastião e Caraguatatuba e micro-ônibus para Ubatuba. A previsão é que a agenda ocorra na parte da manhã.