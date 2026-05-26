Uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Estado de São Paulo visa permitir que prefeituras possam doar imóveis em áreas públicas para igrejas.

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A proposta prevê a possibilidade de regularização e doação de imóveis públicos municipais ocupados por organizações religiosas há pelo menos cinco anos, desde que o espaço seja utilizado exclusivamente para atividades religiosas e sociais da instituição.