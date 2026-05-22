A empresa Novo Conceito Engenharia e Projetos, de Paracatu (MG), será contratada pela Prefeitura de Taubaté para elaborar o projeto de construção do Complexo Materno-Infantil, que será integrado ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

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A empresa apresentou a menor proposta na dispensa de licitação aberta pela Prefeitura e terá seis meses para concluir o serviço.