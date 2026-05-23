Para a pergunta se Neymar Jr seria escalado para a copa, essa semana já tivemos a resposta. Mas existe uma outra pergunta que começa a aparecer silenciosamente entre grupos de amigas, mensagens no WhatsApp e até nas sessões de consultoria: “Fran, dá para entrar no clima da Copa sem parecer fantasiada?”

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E eu já te respondo: sim. Aliás, deveria - sou a favor de “vestirmos a camisa” e/ou adereços, mas sem perder seu estilo.