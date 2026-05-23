Bar do Coronel — São José dos Campos (Centro)

Se existe um templo do boteco joseense, este é o lugar. O Bar do Coronel tem mais de 20 anos de história, fica na Rua Francisco Rafael no centro da cidade, e é daqueles endereços em que você entra para tomar uma cerveja e sai duas horas depois com a alma alegre e o estômago feliz. A batata frita aqui chega como deve chegar: crocante por fora, macia por dentro, sem floreios. É aquele clássico que não precisa se explicar. Mas o que me encanta no Coronel é o contexto: a porção de batata vai muito bem ao lado do pastel de carne seca com catupiry, do bolinho de bacalhau, do torresmo que eles chamam carinhosamente de “barra de cereal”. É um programa completo, com chopp bem tirado e aquela atmosfera de barzão tradicional que a cidade inteira frequenta. Imperdível.

Badarosca Botequim — Jacareí

Com alma e essência jacareiense, o Badarosca é daqueles botecos que fazem você se sentir em casa desde a primeira visita. Comida boa, cerveja gelada e o melhor da cultura de boteco definem bem a proposta da casa. A batata frita aqui entra no time de petiscos honestos, sem pretensão, feita para acompanhar uma boa conversa e um chope que vai e vem. É o tipo de boteco que qualquer cidade precisaria ter: com personalidade local, sem imitar nada de fora, celebrando o que tem de melhor na mesa do interior paulista. Uma descoberta que vale muito a visita.

Fritz Cervejaria Artesanal — São José dos Campos (Jardim Aquarius) e Taubaté

O Fritz é uma instituição. Nascido em Monte Verde, na Serra da Mantiqueira, o projeto do mestre cervejeiro alemão Jörg Franz Schwabe cresceu, virou rede e chegou ao Vale do Paraíba com tudo o que uma boa cervejaria precisa ter: chope artesanal de qualidade, ambiente aconchegante com clima de taberna alemã e uma cozinha que respeita a gordura com alegria. A batata frita aqui vem como coadjuvante de pratos generosos, acompanhando o famoso lanche Fritz com eisben, queijo e vinagrete, ou servida em porções rústicas que chegam quentes e crocantes. A unidade do Jardim Aquarius, em SJC, tem um Bier Garten encantador. A de Taubaté, no centro, é igualmente vibrante. Em qualquer uma delas, peça a régua de degustação de chopes e deixe a batata fazer o seu trabalho.