A empresária Renata Carvalho, de Guaratinguetá, CEO da rede de farmácias Mega Farma ( doze unidades físicas e também e-commerce), passou a última semana em New York, EUA. Com organização de Geovana Quadros, CEO das Mulheres Inspiradoras, maior grupo de CEO e Clevel de alta liderança feminina do Brasil participou de um evento no The News Building, “Inspiring Women Of The Year New York”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Renata, que também é empreendedora da “Ecovitam”, marca própria de suplementos, da CAREBOX – Startup p de medicamentos para ILPIS e da CLÍNICA SAÚDE 360ª, em Guará, comentou a experiência “A Plataforma Mulheres Inspiradoras celebrou o reconhecimento de executivas brasileiras em uma importante premiação internacional de liderança em Nova York", disse.