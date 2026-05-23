A empresária Renata Carvalho, de Guaratinguetá, CEO da rede de farmácias Mega Farma ( doze unidades físicas e também e-commerce), passou a última semana em New York, EUA. Com organização de Geovana Quadros, CEO das Mulheres Inspiradoras, maior grupo de CEO e Clevel de alta liderança feminina do Brasil participou de um evento no The News Building, “Inspiring Women Of The Year New York”.
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Renata, que também é empreendedora da “Ecovitam”, marca própria de suplementos, da CAREBOX – Startup p de medicamentos para ILPIS e da CLÍNICA SAÚDE 360ª, em Guará, comentou a experiência “A Plataforma Mulheres Inspiradoras celebrou o reconhecimento de executivas brasileiras em uma importante premiação internacional de liderança em Nova York", disse.
O evento reuniu empresárias, lideranças e mulheres que vêm transformando espaços de decisão, fortalecendo o protagonismo feminino e ampliando conexões entre Brasil e mundo. Mais do que uma homenagem, esse encontro representa a força da liderança feminina, da representatividade e da construção de novos caminhos para futuras gerações. Seguimos inspirando, conectando e impulsionando mulheres que fazem a diferença. Evento aconteceu de 11 à 14 de maio, com direito a encerramento com presenças de Shakira, Kaká, Infantino, no Global Citizen.