Existe um lugar na Serra da Mantiqueira, em Jacutinga (MG), onde vinho, paisagem, gastronomia e encontros fluem no mesmo compasso. Um lugar onde o tempo desacelera, a natureza dita o ritmo e cada detalhe convida à presença.
É nesse cenário que nasce a Vinícola Rio Manso, uma marca brasileira que propõe um olhar sensível, autoral e contemporâneo sobre o vinho.
Mais do que uma vinícola, a Rio Manso se constrói como um estado de espírito. O projeto entende o vinho não apenas como bebida, mas como uma linguagem social e sensorial, capaz de conectar pessoas, ativar conversas e acompanhar encontros. Neste local, o vinho vai além da taça: manifesta-se como experiência, território e memória.
Projeção 3D da Vinícola Rio Manso
Localizada em Jacutinga, na Serra da Mantiqueira, em uma área de Mata Atlântica preservada, a propriedade abriga o Rio Manso dentro de seus limites, elemento central do projeto. O rio não é apenas paisagem: ele desenha caminhos, molda encontros e dita o tempo das coisas. A natureza, portanto, não é cenário, é presença viva e ativa.
Em uma região reconhecida por diferentes estilos de produção, a Vinícola Rio Manso se destaca por apresentar um portfólio que foge ao óbvio local. Seus vinhos são elaborados a partir de variedades como Pinot Noir, Chardonnay e Viognier, além de castas clássicas como Cabernet Franc e Shiraz.