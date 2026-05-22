Um mês após o novo corte no número de beneficiários do programa de transferência de renda de Taubaté, que mudou de nome de Cartão Mesa Taubaté para Alimenta + Taubaté, a fila de espera chegou a 360 famílias. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Talita (PSB), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

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Dessas 360 famílias, 256 são chefiadas por mulheres, 209 possuem crianças ou adolescentes em sua composição e 183 são monoparentais (com a presença apenas do pai ou da mãe) - esses são alguns dos critérios de priorização do programa, definidos em lei.