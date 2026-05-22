22 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA SEXUAL

Homem é preso por abus@r de menino de 13 anos em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Suspeito foi preso pela Polícia Civil de Taubaté
Suspeito foi preso pela Polícia Civil de Taubaté

A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (22), um homem de 46 anos suspeito de manter relacionamento com um adolescente de 13 anos. A ação faz parte das mobilizações do Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

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Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram o suspeito no momento em que ele saía para o trabalho. Durante as diligências, os investigadores encontraram o adolescente em uma quitinete no bairro Areão, onde, de acordo com a investigação, ele estaria morando com o homem.

Ainda conforme a Deic, o menor relatou aos policiais detalhes da relação mantida com o investigado. Diante das informações apuradas, os agentes deram voz de prisão ao suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, previsto na legislação brasileira para casos envolvendo menores de 14 anos.

Os dois foram levados para a sede da delegacia especializada. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça. Durante a operação, os policiais apreenderam celulares que serão analisados no decorrer das investigações.

Homem dava presentes para adolescente

No imóvel, também foram encontrados uma caixa de bombons e uma flor, objetos que, segundo a Polícia Civil, seriam usados pelo investigado para agradar o adolescente, que estava há uma semana fora de casa.

A mãe do menor foi localizada pelos investigadores e informou que já havia procurado o Conselho Tutelar anteriormente.

Em nota, a Deic de Taubaté afirmou que a prisão reforça o compromisso da Polícia Civil com a proteção de crianças e adolescentes, especialmente durante o mês de mobilização nacional contra a violência sexual infantojuvenil.

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