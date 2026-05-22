A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (22), um homem de 46 anos suspeito de manter relacionamento com um adolescente de 13 anos. A ação faz parte das mobilizações do Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

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Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram o suspeito no momento em que ele saía para o trabalho. Durante as diligências, os investigadores encontraram o adolescente em uma quitinete no bairro Areão, onde, de acordo com a investigação, ele estaria morando com o homem.