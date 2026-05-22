A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) foi colocada em alerta de perigo para o risco de chuva forte e ventos intensos no final de semana.

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O alerta é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, diante da previsão de temporais em diversas regiões paulistas entre sábado (23) e domingo (24), em decorrência da atuação de um sistema de baixa pressão na costa do Estado.