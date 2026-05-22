A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) foi colocada em alerta de perigo para o risco de chuva forte e ventos intensos no final de semana.
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O alerta é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, diante da previsão de temporais em diversas regiões paulistas entre sábado (23) e domingo (24), em decorrência da atuação de um sistema de baixa pressão na costa do Estado.
Segundo o órgão estadual, as condições meteorológicas aumentam o risco de transtornos como alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
No sábado (23), o sistema favorecerá a formação de áreas de instabilidade em grande parte do território paulista, com previsão de chuva forte e persistente em alguns períodos do dia.
Os maiores acumulados são esperados nas regiões próximas à divisa com o Paraná, além da Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Bauru, Baixada Santista e São José dos Campos. Na capital paulista, há potencial para alagamentos, especialmente entre a manhã e à tarde.
Domingo
Já no domingo (24), o sistema perde intensidade e se afasta gradualmente do estado. Apesar disso, a circulação de umidade vinda do oceano continuará favorecendo a manutenção do tempo instável, principalmente entre o litoral, a faixa leste e a região central paulista, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas seguirão amenas, com máximas em torno de 20°C na capital e 22°C em cidades do interior.
Também há previsão de ventos moderados a fortes em diferentes regionais do estado. As rajadas devem ocorrer com intensidade moderada nas regiões de Campinas, Araraquara, São José dos Campos, Registro, Franca, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Barretos.
Já nas regionais de Presidente Prudente, Itapeva, Araçatuba, Marília, Bauru, Sorocaba, Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, os ventos podem atingir maior intensidade, aumentando o risco de queda de árvores e danos em estruturas mais vulneráveis.
Vale do Paraíba na rota do temporal
Os maiores volumes de chuva são previstos para as regionais de Presidente Prudente, Itapeva, Araçatuba, Marília, Bauru, Sorocaba, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Registro, São José dos Campos, Campinas e Araraquara. Nas regionais de São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, a previsão indica acumulados moderados.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas meteorológicos pelos canais oficiais e redobrar a atenção em áreas mais vulneráveis. Em caso de chuva intensa, a recomendação é evitar áreas alagadas, margens de rios e locais com risco de deslizamentos, além de não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas durante rajadas de vento.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.