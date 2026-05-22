O Manthiqueira recebe o Mauá na tarde deste sábado (23), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela sexta rodada do grupo 4 no Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.
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Esse jogo também marca a abertura do returno desta fase, onde a Laranja Mecânica pela primeira vez começa na zona de classificação. Na rodada passada, a equipe da região levou gol no final e cedeu empate por 2 a 2 para o Mauaense, fora de casa.
No entanto, esse pontinho foi o suficiente para colocar o Manthiqueira em quarto lugar entre seis times, com 5 pontos, um acima do União Mogi, primeiro time fora da degola.
Agora, terá pela frente o vice-líder do grupo, que tem 11 pontos e ainda está invicto. Na abertura do campeonato, a Laranja Mecânica, comandada pelo técnico Dado Oliveira, perdeu por 3 a 0 para o Mauá na Grande São Paulo.
Então, tenta agora dar o troco em casa e tirar a invencibilidade do rival. Em casa, o Manthiqueira ainda não perdeu, onde soma uma vitória e um empate. Se perder logo mais ou empatar, poderá novamente sair da zona de classificação se o União vencer o Barcelona for de casa, no mesmo horário.