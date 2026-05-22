O Manthiqueira recebe o Mauá na tarde deste sábado (23), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela sexta rodada do grupo 4 no Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.

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Esse jogo também marca a abertura do returno desta fase, onde a Laranja Mecânica pela primeira vez começa na zona de classificação. Na rodada passada, a equipe da região levou gol no final e cedeu empate por 2 a 2 para o Mauaense, fora de casa.