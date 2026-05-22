Alex Augusto de Oliveira da Silva, de 27 anos, foi morto a tijoladas na cabeça na noite desta quarta-feira (20), em Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma curtida feita pela vítima em uma foto publicada nas redes sociais pela irmã de um dos adolescentes envolvidos.

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O homicídio aconteceu na rua Vicente Moreira, no Residencial Vista Alegre. Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, equipes do Samu já haviam constatado a morte de Alex, que sofreu ferimentos graves na cabeça.