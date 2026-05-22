Alex Augusto de Oliveira da Silva, de 27 anos, foi morto a tijoladas na cabeça na noite desta quarta-feira (20), em Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma curtida feita pela vítima em uma foto publicada nas redes sociais pela irmã de um dos adolescentes envolvidos.
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O homicídio aconteceu na rua Vicente Moreira, no Residencial Vista Alegre. Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, equipes do Samu já haviam constatado a morte de Alex, que sofreu ferimentos graves na cabeça.
De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas informaram que a vítima teria sido atacada por dois adolescentes, de 15 e 16 anos. Um deles teria usado um tijolo para agredir Alex durante a ação.
A Polícia Civil apura se houve algum desentendimento anterior entre a vítima e os adolescentes e se o ataque foi planejado. A motivação preliminar informada no registro policial, no entanto, aponta que a agressão teria começado por causa da interação de Alex em uma publicação nas redes sociais.
Como aconteceu a prisão dos jovens
Após o crime, os adolescentes não foram localizados imediatamente. Mais tarde, durante o registro da ocorrência, outra equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de ameaça na Travessa Vicente Moreira.
No local, segundo os policiais, havia um grupo de pessoas que queria agredir os adolescentes, suspeitos de envolvimento na morte de Alex. A mãe de um dos menores relatou à PM que populares tentavam linchar os dois. Os adolescentes foram encontrados, apreendidos e encaminhados à delegacia.
Menores disseram que participaram, mas mudaram versão
Ainda conforme o boletim de ocorrência, no momento da abordagem, os menores teriam admitido aos policiais que participaram da agressão após a curtida na foto. Já na delegacia, um deles negou envolvimento no homicídio. O outro permaneceu em silêncio.
A autoridade policial determinou a apreensão dos adolescentes por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O caso foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude e à Fundação Casa.
Perícia apreende tijolo encontrado na cena do crime
Durante a perícia, a Polícia Técnico-Científica recolheu o tijolo apontado como a arma usada no crime. O celular da vítima também foi apreendido e deverá ser analisado para auxiliar na apuração da dinâmica do homicídio e da possível relação com a publicação em rede social.
A Polícia Civil segue investigando a participação de cada adolescente, as circunstâncias da agressão e se houve premeditação. Como os suspeitos são menores de idade, o procedimento segue as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.